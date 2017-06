England, ENG vs Australia, AUSAustralia, AUS240/5 after 42 overs.Current Runrate: 5.60Target Runrate: 34.29Toss: England, ENG won, chose to bowl

Uganda, Uganda U19 Women vs Uganda, Uganda U23 WomenUganda, Uganda U23 Women54/2 after 11 overs.Current Runrate: 4.63Target Runrate: 5.79Toss: Uganda U19 Women won, chose to bowl