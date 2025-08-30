Hat-tricks in ODIs per country – one nation far more prolific than the rest on this top 10 list

Which country has taken the most hat-tricks in ODI cricket?

Find out more about the countries with the most ODI hat-tricks.

Dilshan Madushanka pushed Sri Lanka to the top of the list recently.

1. Sri Lanka: 11 ODI hat-tricks

  1. Chaminda Vaas: v Zimbabwe, 8 December 2001
  2. Chaminda Vaas: v Bangladesh, 14 February 2003
  3. Lasith Malinga: v South Africa, 28 March 2007
  4. Farveez Maharoof: v India, 22 June 2010
  5. Lasith Malinga: v Kenya, 1 March 2011
  6. Lasith Malinga: v Australia, 22 August 2011
  7. Thisara Perera: v Pakistan, 16 June 2012
  8. Wanindu Hasaranga: v Zimbabwe, 2 July 2017
  9. Shehan Madushanka: v Bangladesh, 27 January 2018
  10. Maheesh Theekshana: v New Zealand, 8 January 2025
  11. Dilshan Madushanka: v Zimbabwe, 29 August 2025

2. Pakistan: eight ODI hat-tricks

  1. Jalal-ud-Din: v Australia, 20 September 1982
  2. Wasim Akram: v West Indies, 14 October 1989
  3. Wasim Akram: v Australia, 4 May 1990
  4. Aaqib Javed: v India, 25 October 1991
  5. Waqar Younis: v New Zealand, 19 December 1994
  6. Saqlain Mushtaq: v Zimbabwe, 3 November 1996
  7. Saqlain Mushtaq: Zimbabwe, 11 June 1999
  8. Mohammad Sami: v West Indies, 15 February 2002

3. Australia: six ODI hat-tricks

  1. Bruce Reid: v New Zealand, 29 January 1986
  2. Anthony Stuart: v Pakistan, 16 January 1997
  3. Brett Lee: v Kenya, 15 March 2003
  4. Dan Christian: v Sri Lanka, 2 March 2012
  5. Clint McKay: v England, 14 September 2013
  6. James Faulkner: v Sri Lanka, 24 August 2016

4. Bangladesh: five ODI hat-tricks

  1. Shahadat Hossain: v Zimbabwe, 2 August 2006
  2. Abdur Razzak: v Zimbabwe, 3 December 2010
  3. Rubel Hossain: v New Zealand, 29 October 2013
  4. Taijul Islam: v Zimbabwe, 1 December 2014
  5. Taskin Ahmed: v Sri Lanka, 28 March 2017

5. India: five ODI hat-tricks

  1. Chetan Sharma: v New Zealand, 31 October 1987
  2. Kapil Dev: v Sri Lanka, 4 January 1991
  3. Kuldeep Yadav: v Australia, 21 September 2017
  4. Mohammed Shami: v Afghanistan, 22 June 2019
  5. Kuldeep Yadav: v West Indies, 18 December 2019

6. South Africa: four ODI hat-tricks

  1. Charl Langeveldt: v West Indies, 11 May 2005
  2. JP Duminy: v Sri Lanka, 18 March 2015
  3. Kagiso Rabada: v Bangladesh, 10 July 2015
  4. Imran Tahir: v Zimbabwe, 3 October 2018

7. New Zealand: four ODI hat-tricks

  1. Danny Morrison: v India, 25 March 1994
  2. Shane Bond: v Australia, 14 January 2007
  3. Trent Boult: v Pakistan, 7 November 2018
  4. Trent Boult: v Australia, 29 June 2019

8. England: four ODI hat-tricks

  1. James Anderson: v Pakistan, 20 June 2003
  2. Steve Harmison: v India, 1 September 2004
  3. Andrew Flintoff: v West Indies, 3 April 2009
  4. Steven Finn: v Australia, 14 February 2015

9. Zimbabwe: three ODI hat-tricks

  • Eddo Brandes: v England, 3 January 1997
  • Prosper Utseya: v South Africa, 29 August 2014
  • Wesley Madhevere: v Netherlands, 23 March 2023

10. West Indies: two ODI hat-tricks

  1. Jerome Taylor: v Australia, 18 October 2006
  2. Kemar Roach: v Netherlands, 28 February 2011

