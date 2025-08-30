Hat-tricks in ODIs per country – one nation far more prolific than the rest on this top 10 list
Maheesh Theekshana has an ODI hat-trick.
Which country has taken the most hat-tricks in ODI cricket?
Find out more about the countries with the most ODI hat-tricks.
Dilshan Madushanka pushed Sri Lanka to the top of the list recently.
1. Sri Lanka: 11 ODI hat-tricks
- Chaminda Vaas: v Zimbabwe, 8 December 2001
- Chaminda Vaas: v Bangladesh, 14 February 2003
- Lasith Malinga: v South Africa, 28 March 2007
- Farveez Maharoof: v India, 22 June 2010
- Lasith Malinga: v Kenya, 1 March 2011
- Lasith Malinga: v Australia, 22 August 2011
- Thisara Perera: v Pakistan, 16 June 2012
- Wanindu Hasaranga: v Zimbabwe, 2 July 2017
- Shehan Madushanka: v Bangladesh, 27 January 2018
- Maheesh Theekshana: v New Zealand, 8 January 2025
- Dilshan Madushanka: v Zimbabwe, 29 August 2025
2. Pakistan: eight ODI hat-tricks
- Jalal-ud-Din: v Australia, 20 September 1982
- Wasim Akram: v West Indies, 14 October 1989
- Wasim Akram: v Australia, 4 May 1990
- Aaqib Javed: v India, 25 October 1991
- Waqar Younis: v New Zealand, 19 December 1994
- Saqlain Mushtaq: v Zimbabwe, 3 November 1996
- Saqlain Mushtaq: Zimbabwe, 11 June 1999
- Mohammad Sami: v West Indies, 15 February 2002
3. Australia: six ODI hat-tricks
- Bruce Reid: v New Zealand, 29 January 1986
- Anthony Stuart: v Pakistan, 16 January 1997
- Brett Lee: v Kenya, 15 March 2003
- Dan Christian: v Sri Lanka, 2 March 2012
- Clint McKay: v England, 14 September 2013
- James Faulkner: v Sri Lanka, 24 August 2016
4. Bangladesh: five ODI hat-tricks
- Shahadat Hossain: v Zimbabwe, 2 August 2006
- Abdur Razzak: v Zimbabwe, 3 December 2010
- Rubel Hossain: v New Zealand, 29 October 2013
- Taijul Islam: v Zimbabwe, 1 December 2014
- Taskin Ahmed: v Sri Lanka, 28 March 2017
5. India: five ODI hat-tricks
- Chetan Sharma: v New Zealand, 31 October 1987
- Kapil Dev: v Sri Lanka, 4 January 1991
- Kuldeep Yadav: v Australia, 21 September 2017
- Mohammed Shami: v Afghanistan, 22 June 2019
- Kuldeep Yadav: v West Indies, 18 December 2019
6. South Africa: four ODI hat-tricks
- Charl Langeveldt: v West Indies, 11 May 2005
- JP Duminy: v Sri Lanka, 18 March 2015
- Kagiso Rabada: v Bangladesh, 10 July 2015
- Imran Tahir: v Zimbabwe, 3 October 2018
7. New Zealand: four ODI hat-tricks
- Danny Morrison: v India, 25 March 1994
- Shane Bond: v Australia, 14 January 2007
- Trent Boult: v Pakistan, 7 November 2018
- Trent Boult: v Australia, 29 June 2019
8. England: four ODI hat-tricks
- James Anderson: v Pakistan, 20 June 2003
- Steve Harmison: v India, 1 September 2004
- Andrew Flintoff: v West Indies, 3 April 2009
- Steven Finn: v Australia, 14 February 2015
9. Zimbabwe: three ODI hat-tricks
- Eddo Brandes: v England, 3 January 1997
- Prosper Utseya: v South Africa, 29 August 2014
- Wesley Madhevere: v Netherlands, 23 March 2023
10. West Indies: two ODI hat-tricks
- Jerome Taylor: v Australia, 18 October 2006
- Kemar Roach: v Netherlands, 28 February 2011
