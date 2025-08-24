Were South Africa bad enough in Mackay to slip into this top 12 list of worst ODI defeats by runs ever?
What are the largest margins of victory by runs in ODIs?
We have the best and most accurate information about the largest victory margins by runs in ODI cricket.
Read on for more about the biggest wins for the team bowling second in ODIs.
1. India: 317 runs
- vs Sri Lanka, Thiruvananthapuram, 2023
This is the biggest ODI victory by runs ever.
2. Australia: 309 runs
- vs Netherlands, Delhi, 2023
This is Australia’s biggest ODI win by runs.
3. Zimbabwe: 304 runs
- vs United States of America, Harare, 2023
This is an African team’s biggest ODI win by runs.
4. India: 302 runs
- vs Sri Lanka, Mumbai, 2023
This is the biggest ODI win by runs on the sub-continent.
5. New Zealand: 290 runs
- vs Ireland, Aberdeen, 2008
This is still the Black Caps’ biggest ODI win by runs.
6. Australia: 276 runs
- vs South Africa, Mackay, 2025
This is South Africa’s biggest ODI defeat by runs.
7. Australia: 275 runs
- vs Afghanistan, Perth, 2015
This is the biggest ODI victory by runs in Australasia.
8. South Africa: 272 runs
- vs Zimbabwe, Benoni, 2010
This is the biggest ODI win by runs in South Africa.
9. South Africa: 258 runs
- vs Sri Lanka, Paarl, 2012
This remains Sri Lanka’s second biggest ODI defeat by runs.
10. India: 257 runs
- vs Bermuda, Port of Spain, 2007
This is the biggest ODI victory by runs in the Caribbean.
11. South Africa: 257 runs
- vs West Indies, Sydney, 2015
This is still the West Indies’ biggest ODI defeat by runs.
12. Australia: 256 runs
- vs Namibia, Potchefstroom, 2003
This was during the World Cup in South Africa.
